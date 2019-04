Iedereen doet mee met buitenspeeldag op 24 april Toon Verheijen en Fons Schrijvers

17 april 2019

13u28 0 Malle De eerste woensdag na de paasvakantie staat traditioneel in het teken van de buitenspeeldag. Alle kinderzenders op televisie schakelen in de namiddag hun programmatie uit en doen ook een oproep om massaal buiten te gaan spelen. Alle gemeenten in onze regio doen mee. Een overzicht.

Malle

Alle kinderen zijn tussen 14 en 16.30 uur welkom op het domein van het Vormingscentrum. Een team van ervaren monitoren zorgt voor de begeleiding. De kinderen krijgen er ook een drankje en een pannenkoek.

Wuustwezel

De jeugdraad trekt langs de verschillende speelpleintjes en trakteert er de kinderen op iets lekkers. Om 13.15 uur staan ze op Achter d’Hoven in Wuustwezel, om 14.15 uur op Klein Gooreind in Gooreind, om 15.15 uur aan de jeugdsterlokalen Molenheide in Sterbos en om 16.15 uur aan de Stroobloem in Loenhout. Kinderen kunnen nog tot de zomer gratis een ‘ik hou van buitenspelen’-armbandje afhalen op het gemeentehuis.

Essen

Kinderen kunnen terecht op de speelpleintjes. Maar ook de scholen Mariaburg op Hoek (Moerkantsebaan 287) en de lagere school van het College Essen zetten de speelplaats open. Buurtgemeenschap De Middel organiseert een buitenspeeldag in de Pastoor Schoetersstraat.

Kalmthout

Tussen 13 en 17 uur zijn kinderen welkom aan de sporthal van Achterbroek voor vrij buitenspelen, stoepkrijt en fietsen samen met Chiro Mejoca, KLJ Achterbroek & Dorpsraad. In Nieuwmoer aan Visvijver Maatjes kan je komen vissen. In de speeltuin van het Sportpark Heikant in Kalmthout zelf kan je terecht voor het crossparcours, boogschieten, oude volksspelen of gewoon lekker spelen in de speeltuin.

Brecht

Alle kinderen zijn welkom in het Gemeentepark van Brecht voor een klimmuur, zweefmolen, boogschieten, kantelmuur, minigolf, draailadders, uitdagende fietsen, drie springkastelen en een stormbaan, kleutertuin (wipwapjes, schuifaf) en een rodeostier.

Schilde

In Schilde staat de buitenspeeldag in het teken van fantasie. Kinderen zijn welkom in ’t Parkske aan de Turnhoutsebaan voor springkastelen, een fiets- en skateparcours, slackline, allerlei workshops, monkey climbing en een deathride.

Zoersel

De jeugddienst van Zoersel gaat op zoek naar de grootste speelvogel. Op het programma staan pleinspelen, je longen uit je lijf springen, je zelf omtoveren tot een prins of prinses en nog veel meer aan den Bremberg in Halle-Zoersel.

Schoten

Alle kinderen zijn welkom in het Cogelspark aan de Deuzeldlaan voor samen gezellig buitenspelen of een leuke speurzoektocht. Kinderen kunnen een buitenspeelpakket afhalen op het gemeentehuis.

Kapellen

Hoofdbrok is de opening van de speeltuin ‘t Kooike in Putte-Kapellen. De jeugddienst zorgt,van 13.30 tot 16 uur voor extra sport en spelactiviteiten en zetten daarbij het aanbod van ‘t Kooike in de kijker. De gemeente zorgt voor een gratis drankjes en een hapje. De gemeente Kapellen investeerde ongeveer 200.000 euro in de speeltuin die om 14 uur officieel wordt geopend.

Stabroek

Het gemeentebestuur Stabroek gaat op toer tussen 13 en 17 uur en trakteert de kinderen die dan op de verschillende speelpleinen aanwezig zijn op een ijsje.

Brasschaat

In Buurthuis De Maat aan De Mortel kunnen kinderen terecht voor ramen te beschilderen of zelf je eigen slijm maken. Op het domein van Sport Vlaanderen aan de Bredabaan kan je terecht voor lasergamen, boogschieten en een speelstraat uit de oude doos. Op het speelterrein van de Hertenweide in het Gemeentepark worden om 14.30 uur de nieuwe inclusieve speeltoestellen geopend. De speeltuin van Perron Noord aan de Licht Vliegwezenlaan is ook vernieuwd en kinderen kunnen er zich laten schminken. Uiteraard kunnen kinderen ook terecht op een van de vier skateterrein, in de acht speelbossen of een van de achttien speelpleintjes.