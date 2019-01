Huis onbewoonbaar na brand NBA

03 januari 2019

18u27 0

Op de Zoerselbaan in Malle is een woning onbewoonbaar door een uitslaande woningbrand. De brand ontstond vermoedelijk achteraan in de keuken waar het valse plafond vuur vatte. Het vuur verspreidde zich snel. De brandweer kwam ter plaatse toen de vlammen al goed zichtbaar waren. De aanpalende woning werd ontruimd maar kon gespaard worden en de straat is deels afgesloten. De brand is momenteel onder controle maar de brandweer is wel nog ter plaatse om de woning te verluchten. De bewoners waren niet thuis toen de brand is ontstaan. De burgemeester komt ter plaatse om een oplossing te zoeken.