Honderden oproepen: van boom op wegdek tot losgerukte dakpannen 19 januari 2018

De Brandweer Zone Rand heeft verspreid over de verschillende brandweerkorpsen in de zone enkele honderden oproepen voor stormschade moeten verwerken. Op heel wat plaatsen ging het om afgewaaide dakpannen tot zelfs losgerukte zonnepanelen. Zo werd de Lutgardislei in Brasschaat enige tijd afgesloten omdat er bomen over de weg gevallen waren. In de Astridlaan in Sint-Job-in-'t-Goor gebeurde ook hetzelfde net als op de Miksebaan.





In de Katerstraat in Loenhout viel dan weer een boom gedeeltelijk op een woning. In de Morellaan in Wuustwezel knakte zelf een betonnen elektriciteitspaal om vermoedelijk omdat er eerst een boom of verschillende takken op de draden waren gevallen. In Essen was de brandweer ook heel de dag in de weer voor omgevallen bomen, beschadigde daken en zelfs weggevlogen zonnepanelen. De gemeente schakelde twee privébedrijven in om extra ondersteuning te bieden. (VTT)