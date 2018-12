Honderden kinderen zingend de straat op VTT

31 december 2018

15u50 0

Honderden kinderen in de noordrand van Antwerpen trotseerden maandagmorgen de ietwat mindere weersomstandigheden om hun zingzakken te vullen met allerlei lekkers en een extra zakcentje. Ook de ouders trokken mee de baan op en werden op heel wat plaatsen ook voorzien van een hapje en een drankje. Daar zorgden verschillende verenigingen voor. Het nieuwjaarszingen in de regio is nog altijd immens populair.