Honderden kinderen bouwen kampen in bos 19 april 2018

02u40 1

Het stralende lenteweer zorgde ook in het Vormingscentrum van Malle voor een meer dan geslaagde editie van deze buitenspeeldag. Net als op andere plaatsen in de regio zakten honderden kinderen uit de lagere school af om zich eens volledig uit te leven. Het Vormingscentrum zorgt tijdens de namiddag voor een drankje en een lekkere pannenkoek. Uitdagen waren er ook genoeg voor de deelnemende kinderen, want naast gewoon spelen konden ze ook kampen bouwen, meewerken aan een natuurkunstwerk of insecten vangen. In het 'talentenlabo' konden ze allerlei proefjes doen.





(VTT)