Holstraat ingehuldigd als fietsstraat 06 september 2018

De Holstraat is woensdag ingehuldigd als de allereerste fietsstraat in de gemeente. "Onze mobiliteitsdienst heeft verschillende straten bekeken, maar uiteindelijk viel de keuze als eerste op de Holstraat door het groot aantal fietsers dat passeert van en naar school en door woon- en werkverkeer. Met de scholen Sint-Jan Berchmanscollege, Mariagaarde Instituut en GBS De Horizon is dat ook een ideale straat om het uit te testen", zegt mobiliteitsschepen Mieke Vermeyen (N-VA). In een fietsstraat mogen de fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken (in hun rijrichting), auto's mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden en mogen er de fietsers niet voorbijsteken."





(VTT)