Hippe ontbijtkarren maken woonzorgcentrum Ter Bleeke nog huiselijker

03 april 2019

Het personeel van het woonzorgcentrum Ter Bleeke beschikt sinds enkele dagen over erg hippe ontbijtkarren. Enkele personeelsleden hebben ze zelf gepimpt om de boel op te vrolijken. De karren zijn volledig ontworpen door creatieve medewerkers en moeten ervoor zorgen dat de verdeling van de maaltijden nog huiselijker en aangenamer wordt. De burgemeester en schepenen namen de eerste avondronde over en bedienden de zestig bewoners van het WZC. “Het idee is ontstaan bij de werkgroep Aan Tafel! Die bestaat uit huismoeders, animatoren, zorgkundigen en medewerkers uit de keuken. Zij nemen meer initiatieven om ervoor te zorgen dat samen eten in een huiselijke en aangename sfeer verloopt.” Creatieve helpende handen Michel, Danny en Anja werden in de bloemetjes gezet voor hun enthousiasme, creativiteit, energie en tijd.