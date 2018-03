Hart van speculaas voor 150 vrijwilligers 17 maart 2018

De ruim 150 vrijwilligers van de gemeente zijn tijdens 'De Week van de Vrijwilliger' in de bloemetjes gezet. Tijdens een vrijwilligersreceptie kregen 150 vrijwilligers een hart van speculaas overhandigd als dank voor hun trouwe en waardevolle inzet voor onze organisatie. "Het vrijwilligerswerk is heel divers. Medewerker in de cafetaria, een helpende hand in de bibliotheek, vrijwilliger bij de Speelbabbel of chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale. Het kan allemaal", zegt Wendy Verheyen, coördinator welzijn en leven. "Maar er is wel één rode draad: zonder hun hulp en ondersteuning zouden we als lokaal bestuur niet kunnen realiseren wat we nu allemaal doen. Onze vrijwilligers zijn goud waard."





(VTT)