Groepsaankoop voor groendaken Toon Verheijen

16 november 2018

13u07 0

De gemeente organiseert samen met IGEAN een groepsaankoop voor groendaken. Wie intekent kan kiezen om het dak zelf te leggen of alles over te laten aan een professional die alles komt installeren. Er is een infoavond gepland in De Notelaar aan de Lierselei op 27 november tussen 19 en 21 uur.