Greet wordt derde in internationale kruisboogwedstrijd 29 juni 2018

De kruisboogvereniging Verenigde Vrienden Meer was onlangs gastheer voor een wedstrijd kruisboogschieten op twintig meter tussen België en Nederland. "In totaal namen er 48 schutters mee, netjes verdeeld over de twee landen", zegt voorzitter Arnold Van Aperen. "Bij de individuele schutters was Carlo Schollaert uit Gent de beste met 100 op 100. De tweede plaats was voor een Nederlander. Derde werd Greet Jacobs uit Oostmalle. Zij moesten nog wel een aantal extra schietingen doen om uit te maken wie tweede en derde werd. In het landenkampioenschap was Nederland dit jaar het sterkst. Het behaalde 1920 punten tegenover 1892 voor België. Nederland krijgt de wisseltrofee mee naar huis."





De trofee weegt zo'n dertig kilogram.





(VTT)





