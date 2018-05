Gezinsdagen van KWB 17 mei 2018

02u30 0

De KWB organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 juni gezinsdagen. Op zaterdag is het restaurantdag in het praochiecentrum Sint-Martinus om 17 en 18.30 uur met als menu aspergesoep, varkensgebraad of zalm en ijs met aardbeien en slagroom. Op zondag is er een gezinsfietstocht en een kinderrommelmarkt. Je kan in de namiddag ook deelnemen aan het paapgooien. Om 16 uur volgt er ook een optreden van Drift My Catch. (VTT)