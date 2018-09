Gemeentes slaan handen in elkaar tegen kanker 04 september 2018

De gemeentes Zoersel en Malle starten een gezamenlijke sensibiliseringscampagne in de strijd tegen kanker. Bedoeling is dat meer mensen zich preventief laten screenen.





"De Vlaamse overheid financiert binnen bepaalde doelgroepen onderzoeken naar borst- baarmoederhals- en dikke darmkanker. Hoewel al vrij veel inwoners uit Zoersel en Malle zich preventief laten screenen willen we dat cijfer toch nog optrekken", vertelt Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V). "Kanker vroeg opsporen kan immers levens redden."





"Om die reden gaan we de screenings promoten", pikt Malles OCMW-voorzitter Wouter Patho (N-VA) in. "Zo gaan we morgen (vandaag, red.) met een infostandje op de markt in Zoersel staan en organiseren we enkele lezingen omtrent kanker. Verder plaatsen we in de twee gemeentehuizen een wensboom waar je een positieve boodschap kan achterlaten voor mensen die tegen kanker vechten. Eind dit jaar worden die wensen dan afgegeven op de afdeling oncologie van het Sint-Elisabethziekenhuis van Malle. Hopelijk kunnen de patiënten er wat moed uit putten." (KDC)