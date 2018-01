Gemeentes promoten 'Tournée Minérale' 24 januari 2018

02u53 0

De gemeentebesturen van Zoersel en Malle moedigen hun inwoners en personeelsleden aan om mee te doen aan 'Tournée Minerale', de alcoholloze februarimaand. "We verloten leuke prijzen onder de plaatselijke deelnemers", zegt Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V). "We schreven ook een brief naar onze lokale horecazaken met de vraag om de campagne te ondersteunen, bijvoorbeeld door een lekker alcoholvrij alternatief te promoten."





Op 22 februari is er nog een gratis workshop alcoholvrije cocktails maken (om 20 uur in het gemeentehuis van Zoersel). Op 28 februari (om 20 uur) staat in De Notelaer in Malle een lezing op het programma over de effecten van alcohol op het lichaam. (KDC)