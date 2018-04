Gemeenteraadslid stapt uit Vlaams Belang PIETER VAN BOXEL GAAT NAAR DE KIEZER MET 'LIJST VAN BOXEL' TOON VERHEIJEN

14 april 2018

02u30 0 Malle Na interne conflicten heeft gemeenteraadslid Pieter Van Boxel van Vlaams Belang beslist om uit de partij te stappen en bij de verkiezingen in oktober met een eigen lijst op te komen: Lijst Van Boxel (LVB). "Vlaams Belang Malle wil een zachte koers varen en daar kan ik het niet mee eens zijn."

Pieter Van Boxel liet enige tijd geleden al uitschijnen dat er iets op til was. En gisteren werd dan duidelijk wat er aan de hand was. Nadat hij eerder al de overstap maakte van N-VA naar Vlaams Belang, is het nu de beurt voor een eigen partij: Lijst Van Boxel. "Ergens is het met een dubbel gevoel, want ik draag Vlaams Belang een warm hart toe", klinkt het. "Maar de koers die het nieuwe bestuur wil varen, is veel te zacht. Ik heb het gevoel dat niet meer alles gezegd kan worden wat moet. En dat is jammer, want dat is altijd onze sterkte geweest." Ietwat vreemd, want eind vorig jaar, bij het lossen van de eerste namen op de lijst, was Van Boxel nog positief over de nieuwe wind die er waaide dankzij de aanstelling van Wim Vervloet als voorzitter.





Van Boxel zelf wil het woord ruzie niet uitspreken. "Het gaat om een verschil in visie", zegt Van Boxel. "Ik doe soms uitingen op sociale media die blijkbaar voor anderen te hard zijn. Er was afgesproken dat ik in de groep op Facebook (Make Malle Strong Again) mijn eigen mening mocht ventileren. Blijkbaar was dat toch niet zo."





Onder meer een opmerking over Oxfam van Van Boxel viel niet bij iedereen in goede aarde. Hij postte toen letterlijk op Facebook: 'De wereldwinkel van Oxfam in Westmalle wordt aangepast tot Binnenkort Heerlijke seks voor een Eerlijke prijs. Wat zal het verschil in de toekomst zijn van de jaarlijkse (H)eerlijke maaltijd in Malle... Vanaf dit jaar met gepaste randanimatie en topless service? De Malse vrouwen zijn alvast op hun hoede als hun man zegt: 'Schat, ik ben even weg, ik ga het goede doel steunen.'"





"Ingebeeld ongelukkig"

Pieter Van Boxel maakt volgende week meer details bekend rond zijn nieuwe lijst. Hij blijft bescheiden en wil met een tiental kandidaten komen. Vlaams Belang betreurt het vertrek. "De beslissing is geheel en alleen voor zijn eigen rekening", zegt regionaal ondervoorzitter en gemeenteraadslid in Brasschaat Dimitri Hoegaerts. "Pieter heeft in de loop van 2017 zelf het lijsttrekkersschap én het voorzittersschap aangeboden aan Wim Vervloet. Op een regiobestuur van 28 maart deed Pieter van Boxel nog heel wat anders uitschijnen dan de beslissing die hij donderdagavond kwam meedelen op het afdelingsbestuur in Malle. Hij heeft zijn vertrek wekenlang voorbereid en heeft er voor gekozen om eerder met andere politieke partijen en kopstukken in Malle te gaan praten dan met vertegenwoordigers van zijn eigen partij. Iemand die ingebeeld ongelukkig is, kunnen wij niet beletten om te vertrekken."