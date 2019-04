Gemeentebestuur van Malle zegt neen tegen windmolens: “Effecten op gezondheid mens en dier nog altijd niet duidelijk” Toon Verheijen

03 april 2019

20u15 0 Malle Het bestuur van Malle, met CD&V, DBM en N-VA in de meerderheid, zegt nu al neen tegen het windmolenproject dat enkele bedrijven plannen op de industriezone in Malle. Opmerkelijk omdat er nog altijd geen officiële omgevingsvergunning is aangevraagd door de initiatiefnemers. “Windturbines zijn niet het probleem, wel windturbines zonder draagvlak”, aldus schepen Sanne Van Looy (N-VA) in naam van de drie coalitiepartners.

Net voor de verkiezingen van oktober 2018 raakte bekend dat Mintjens Group, Fingo en Tri NV een haalbaarheidsstudie wilden opstarten voor het bouwen van vier windmolens in Malle (3) en Zoersel (1). Al snel was er hevige tegenwind en het burgerplatform Windstil verzamelde met een petitie ook ruim 2.000 handtekeningen en forceerde zelfs een hoorzitting op de gemeenteraad. Daarom besloten de drie huidige coalitiepartners om een duidelijk standpunt in te nemen en dat blijkt nu negatief. “Laat ons benadrukken dat dit géén collegebeslissing is want er is nog geen openbaar onderzoek geweest, maar dat het een standpunt is van de drie meerderheidspartijen”, zeggen burgemeester Harry Hendrickx (DBM), Sanne Van Looy (N-VA) en Wim Jordens (CD&V).

Misschien is het aan de Vlaamse overheid om eens duidelijk uit te zoeken waar er in Vlaanderen nog plaats is voor dergelijke projecten Schepen Sanne Van Looy

“We vonden dat we snel duidelijkheid moesten scheppen. Op basis van de informatie is duidelijk dat de levenskwaliteit voor de omwonenden niet gegarandeerd kan worden. We staan er negatief tegenover.” Schepen Van Looy is formeel. “Windturbines zijn niet het probleem, wel windturbines zonder draagvlak. Ze komen tot 280 meter van de woonwijken. Zolang we niet elk hinderrisico voor de omwonenden kunnen uitsluiten, gaan we met de nodige voorzichtigheid om met windmolenprojecten. Van de 2.000 handtekeningen waren er 1.432 van inwoners van Malle. Dat is duidelijk.”

Ruimtelijke ordening

De coalitiepartners hebben het niet alleen over het gebrek aan draagvlak of het feit dat de windmolens op minder dan driehonderd meter staan ingepland van de eerste huizen. “Malle wil ruimtelijke kwaliteit voor onze huidige en toekomstige generaties. Bij die kwaliteit heb ik sterke vragen bij als we een visuele barrière gaan inrichten tussen de twee deelkernen van ons mooie Malle,” zegt Sanne Van Looy. “En wat is de impact op de vastgoedwaarde van woningen in de buurt? En bovendien blijkt Malle volgens de windkaart het laagste windaanbod te hebben in de provincie. Ten slotte zijn we ook allemaal van oordeel dat er op dit moment veel te weinig significant wetenschappelijk onderzoek is naar de effecten op de gezondheid van mens en dier.”

Gedragen

Moest er binnenkort toch nog een openbaar onderzoek volgen, dan zal ook het college van burgemeester en schepenen om net dezelfde redenen een negatief advies opstellen. Harry Hendrickx beseft ook wel dat het ‘maar’ een advies is en dat de kans altijd bestaat dat ze dan overruled worden door de provincie of de Vlaamse overheid die een eindbeslissing moeten nemen. In het verleden zijn al meermaals negatieve adviezen van gemeentebesturen grotendeels over het hoofd gezien. “We hopen dat de hogere overheid ook inziet dat er in Malle geen draagvlak is”, aldus Harry Hendrickx. Dat beaamt ook Sanne Van Looy. “En misschien is het aan Vlaanderen om eens duidelijk uit te zoeken waar er in Vlaanderen nog plaats is voor dergelijke projecten.”