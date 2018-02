Gemeente zoekt opnieuw koper voor Molenhuis 21 februari 2018

02u47 0 Malle De gemeente Malle gaat nog eens een poging ondernemen om Het Molenhuis, de vroegere horecazaak op de site van de Scherpenbergmolen aan de Antwerpsesteenweg, van de hand te doen. Deze keer doen ze dat niet met een openbare verkoop, maar wel met een verkoop onder gesloten omslag. De voorbije maanden zouden al enkele geïnteresseerden zich aangemeld hebben.

De gemeenteraad nam in mei 2015 al eens de beslissing om het Molenhuis, waarvan de uitbaters een jaar eerder de boeken hadden neergelegd, openbaar te verkopen. De vraagprijs bedroeg toen 320.000 euro, maar verder dan een bod van 305.000 euro kwam het niet. Samen met Kempens Landschap werd dan in 2016 opnieuw een poging gedaan om een huurder te vinden, maar opnieuw zonder resultaat. Tijdens de zomer daagden twee potentiële huurders op, maar zij wilden een instapklare horecazaak. De gemeente wilde echter geen 250.000 euro ophoesten om het gebouw op te knappen en daarna te verhuren. Vorig jaar werden gesprekken gevoerd met een brouwerij, maar ook die sprongen af.





"De staat van het gebouw en het gebrek aan inrichting was telkens het struikelblok", klinkt het binnen het schepencollege en bij Dries Van Dyck, de bevoegde schepen van Toerisme. "We hebben niet de intentie om de verbouwingskosten op ons te nemen. We zien het ook niet als onze kerntaak om een horecagebouw zelf te gaan uitbaten of in eigendom te houden. Maar langs de andere kant willen we voor de promotie van het domein van de molen er wel een laagdrempelige horecazaak in."





De gemeente zal nu vermoedelijk rond midden maart met de promotie van de verkoop beginnen. Kandidaten kunnen dan in een gesloten enveloppe een bod doen. De gemeente legt wel de verplichting op dat er een laagdrempelige horecazaak moet komen - lees: geen sterrenrestaurant of nachtclub. (VTT)