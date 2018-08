Gemeente op schema voor sociale woningen, maar het wil wel minder appartementen 02 augustus 2018

02u48 0 Malle De gemeente Malle heeft een pluim gekregen van Wonen Vlaanderen omdat het goed scoort op vlak van sociale woningen. Langs de andere kant beseft schepen Wouter Patho (N-VA) ook dat er nagedacht moet worden over het woonbeleid, want de appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond.

Wonen Vlaanderen had voor de gemeente Malle jaren geleden het objectief van 260 sociale woningen vooropgesteld tegen 2020. Nu blijkt dat de teller dit jaar op 221 staat en dat er nog 56 woningen gebouwd worden. "Daarmee zitten we in de kopgroep voor het derde jaar", zegt schepen Wouter Patho (N-VA). "We zijn daar uiteraard tevreden mee, maar dat wil niet zeggen dat we blind zijn voor de noden. Want de nood aan sociale woningen is nog altijd groter dan het objectief dat vooropgesteld wordt. Daarom moet het volgende gemeentebestuur zeker ook werk maken van sociale woningen in het PPS-project dat op stapel staat in Westmalle. Want nu zitten we nog altijd met een gemiddelde huurprijs van 650 euro en dat is veel."





Geen grijze woonblokken

Maar er moet niet alleen nagedacht worden over nog meer sociale woningen. Het totale woonbeleid wordt volgens Patho ook best onder de loep genomen.





Al wil hij nog niet zover gaan als de gemeente Wuustwezel die een jaarlang een bouwstop invoerde om eerst met een degelijke visie op de proppen te komen. "Het aantal aanvragen of informatievragen voor het bouwen van appartementen neemt toe", zegt Patho. "Maar anderzijds weten we dat er een grote bezorgdheid is bij onze inwoners over het toch nog altijd landelijke karakter van Malle. Als we onze groene ruimte willen vrijwaren, dan moeten we echt opnieuw gaan ruimtelijk ordenen. Een nieuwe afbakening van een voor wonen voorziene ruimte is daarbij aangewezen. We moeten passen voor koude en grijze woonprojecten. Vergunde appartementsblokken moeten sowieso een architecturale meerwaarde betekenen voor de dorpscentra."





Patho vindt ook de werkwijze van Wuustwezel niet slecht. "Maar dat nu nog doen vlak voor de verkiezingen is geen goed idee. Het zou uiteraard zinvol zijn indien de denkoefening die door gemeentebestuur van Wuustwezel werd gedaan in Malle gebeurt voor de aanvang van de volgende legislatuur. Dat getuigt van verantwoordelijkheidszin." (VTT)