Gemeente laat oude stortplaats zelf onderzoeken OVAM weigert extra bodemonderzoek te doen omdat eerdere resultaten positief waren Toon Verheijen

20 maart 2019

13u44 0 Malle De gemeente Malle neemt het heft in eigen handen en laat nog voor deze zomer grondige bodemstalen nemen op de voormalige stortplaats Repaq. In de jaren ’80 werd aar naar hartenlust huishoudelijk en industrieel afval gestort, ook vanuit het buitenland. Omdat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) geen verder onderzoek wil doen naar de precieze vervuiling, laat de gemeente zelf stalen nemen. “We hopen dat OVAM gelijk heeft en anders zullen we hen er toch mee confronteren.

De voormalige stortplaats in Westmalle is ongeveer 65 hectare groot en ligt tussen de Sint-Jobbaan, de Geuzenstraat en de Heikantstraat. Het vormt een beetje een vreemde heuvel in het landschap omdat de kleiput van acht meter diep werd opgevuld met afval en daarna nog eens extra laag van vijf meter er bovenop. “De voormalige kleigroeve Repaq werd in de jaren ’80 gebruikt om huishoudelijk en industrieel afval te storten”, zegt schepen van milieu Wouter Patho (N-VA). “Ook afval uit het buitenland verdween in de stortplaats en dat was een activiteit die met argusogen werd gevolgd. Kleigroeves volstorten was in onze streek vroeger een lucratieve bezigheid, maar het was niet altijd duidelijk welk afval er precies in de kleiputten werd gestort. Bovendien was ook de wetgeving hierover niet waterdicht. Er heerst bij ons toch wat ongerustheid over, maar voor OVAM is er niets aan de hand en zij willen geen verder onderzoek doen. Daarom dat we zelf bodemstalen gaan laten nemen.”

Landbouw

De gronden worden momenteel gebruikt als landbouwgrond en zijn volgens het gemeentebestuur niet meteen voorwerp van een of ander project. “Vandaag worden daar gewassen geteeld, maar landbouwers moeten de putten regelmatig opvullen omdat het stort eronder wegzakt”, zegt Wouter Patho. “Bovendien zit het afval zit er momenteel nog altijd. Maar hoelang blijft het nog ter plaatse? ER zijn destijds wel folies over het afval geplaatst, maar hoe lang blijven die nog zitten ? Wat is de kwaliteit van het grondwater? In de onmiddellijke omgeving van de stortplaats zijn daar de afgelopen decennia zaken vastgesteld die hier normaal gezien niet thuishoren. En daarom willen we nu zelf onderzoek laten doen.” Uit onderzoek zou gebleken zijn dat er geen sanering nodig is, maar beken en waterputten zitten er wel met een vervuiling die er normaal niet kan optreden. Bovendien wordt in het onderzoek gezocht dat de kleilaag rond de put alles tegenhoudt, maar in de praktijk is er géén waterdichte kleilaag.

Zomer

De gemeente nam in 2018 al het initiatief om OVAM om extra onderzoek te vragen, maar dat komt er dus niet. “In 2018 heeft de gemeente het dossier opnieuw grondig onderzocht. Alle openstaande vragen over de mogelijke risico’s werden voorgelegd aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Op de vraag om deze bekommernissen mee te bekijken, kregen we jammer genoeg een negatief antwoord. Voor ons is dat echter niet voldoende. Daarom laten we nu zelf een onderzoek uitvoeren. Dat zal op een zestal locaties gebeuren. Daar zullen we grondwaterstalen laten nemen. We hopen in september van dit jaar de resultaten te hebben. In het beste geval zijn de resultaten positief en heeft OVAM gelijk. In het andere geval zullen we hen uiteraard confronteren met onze bevindingen. We zullen zien welke stappen er dan ondernomen moeten worden.”