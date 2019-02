Gemeente laat 23 beuken rooien in Lange Dreef Toon Verheijen

21 februari 2019

13u48 0 Malle De groendienst heeft in opdracht van de gemeente dertien beuken gerooid in de Lange Dreef in Oostmalle. De bomen waren niet meer stabiel door houtrot.

De gemeente liet onlangs een inspectie uitvoeren in de Lange Dreef en het resultaat was duidelijk. “Bij een van de beuken werd houtrot vastgesteld”, zegt schepen van milieu Wouter Patho (N-VA). “We lieten ook de andere bomen controleren en de conclusie was redelijk duidelijk. De dertien bomen moesten onmiddellijk geveld worden om de veiligheid te kunnen garanderen. We hebben die werken in spoed laten uitvoeren begin februari omdat de weersverwachtingen niet goed waren. We hebben nu overigens ook nog gemerkt dat er nog eens tien beuken gerooid moeten worden. Dat zal binnenkort gebeuren door onze groendienst.

De gemeente laat nu ook de andere bomen in de Lange Dreef opvolgen. Voorlopig worden die niet gerooid, want de gezondheidstoestand zal pas duidelijk worden na de zomer als de bomen normaal gezien weer vol in blad staan. Er komen in de straat wel andere bomen. “We vervangen niet alleen de gerooide bomen, want ook de lege plaatsen waar in de loop van afgelopen jaren bomen verdwenen, worden aangevuld. Het is echt onze bedoeling om hiermee het groene karakter en het dreefeffect te versterken.”