Gemeente inspecteert alle huurwoningen tegen 2030 Toon Verheijen

01 april 2019

18u22 2 Malle De gemeente Malle wil tegen 2030 alle huurwoningen laten inspecteren om zo de woonkwaliteit in Malle te verhogen. Het attest is (voorlopig) nog geen verplichting, maar de gemeente hoopt de verhuurders wel aan te sporen het te behalen. De eerste jaren neemt de gemeente de woningen ouder dan vijftig jaar onder de loep. De kwaliteitscontroles zullen gebeuren door een wooninspecteur van intercommunale Igean.

De drie huidige meerderheidspartijen maakten onlangs hun beleidsplan op voor de komende zes jaren en daar was onder meer het kwaliteitsvol wonen een onderdeel van. De gemeente wil haar pijlen in eerste instantie richten op de huurmarkt omdat daar dikwijls woningen tussen zitten die te wensen overlaten. Hoeveel woningen het precies zijn, wordt momenteel nog nagegaan maar dat zal in de vele tientallen of honderden lopen. “Tegen 2030 zouden we alle woningen op de huurmarkt onderworpen willen hebben aan een grondige inspectie”, zegt schepen van Wonen Sanne Van Looy. “We beginnen wel met de oudste. Tegen 2023 moeten alle woningen die vijftig jaar of ouder zijn gecontroleerd zijn.”

Zekerheid

De gemeente laat de controles doen door een wooninspecteur van intercommunale Igean die het via subsidies kan aanstellen om de komende jaren de Malse huurmarkt af te schuimen. “We laten de woningen inspecteren op onder meer een risico op CO-vergiftiging en het goed werken van installaties, stabiliteit van de woning, eventuele gezondheidsrisico’s en andere gebreken”, aldus de schepen. “Als alles in orde is, krijgt de verhuurder van ons een conformiteitsattest. Het biedt aan de potentiële huurder van een woning ook een zekerheid dat de woning die hij of zij gaat huren echt in orde is en geen risico vormt op vlak van veiligheid, gezondheid en basiskwaliteit.”

Gratis

De gemeente biedt het comformiteitsattest gratis aan aan de verhuurders. “Het is in eerste instantie niet de bedoeling dat we gaan sanctioneren wanneer er bepaalde zaken niet in orde zijn of niet in orde gebracht kunnen worden. Dat blijft nog altijd de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Misschien stimuleert zo’n controle de eigenaar wel om een aantal dingen in orde te brengen. Eens het systeem wat bekend wordt, is het voor de huurder ook een extra troef om zeker te zijn dat de woning die hij wil huren geen onbekende gebreken heeft. Maar nogmaals: we kunnen de eigenaars nog geen boete opleggen. Daarvoor is er een andere regelgeving nodig.”