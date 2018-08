Geen omgevingsvergunning voor psychiatrisch centrum 30 augustus 2018

02u42 0 Malle Het gemeentebestuur van Malle heeft de omgevingsvergunning voor een nieuwe psychiatrische zorginstelling van Emmaüs aan de Hallebaan geweigerd. Eerder protesteerden de buurtbewoners ook al tegen het project.

De vzw Emmaüs vroeg in het voorjaar een omgevingsvergunning aan om in de Hallebaan op het terrein Torenhof een nieuwe zorginstelling met zestig bedden voor psychiatrische patiënten neer te poten.





Het project stootte al snel op protest van buurtbewoners die vreesden dat de draagkracht voor de buurt overschreden ging worden én dat hun straat de drukte niet zou aankunnen. De bewoners waren ook ongerust dat de straat die geplaagd wordt door sluipverkeer ook niet veilig is voor mensen met een psychiatrisch probleem.





De gemeente heeft oren gehad naar de vele bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend. De vzw Emmaüs krijgt géén omgevingsvergunning en zal de plannen moeten wijzigen. "We zijn uiteindelijk als college van oordeel dat het perceel te overbeladen is", zegt schepen Wouter Patho (N-VA). "Het is zowel voor de Hallebaan zelf als voor de buurtbewoners te belastend. Het project werd ook al vanaf het begin niet gedragen door de buurt ook al hebben ze niets tegen mensen die zorg nodig hebben. Het grote probleem was de verkeerveiligheid en de draagkracht en daarin volgen we de bezwaren." (VTT)