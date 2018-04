Fietstocht rond 175 jaar Scherpbergmolen 25 april 2018

Toerisme Malle en de Fair Trade-werkgroep hebben voor het zevende jaar op rij een speciale fietszoektocht in elkaar gestoken. Die kreeg dit jaar de naam 'met de wind in de wieken'. Deelnemen kan vanaf 1 mei tot en met 30 september. De brochure is af te halen bij de dienst toerisme aan de Antwerpsesteenweg. Een deelname kost 5 euro. Brochures kan je verkrijgen bij de dienst toerisme, Antwerpsesteenweg 246 in Westmalle. Je ontvangt dan meteen ook een gratis trappist en een gadget dat je nodig hebt om een vraag op te lossen. "Het thema van de fietszoektocht dit jaar is de molen en alles wat daarmee te maken heeft", vertelt Dries Van Dyck, schepen van Toerisme. "Die bestaat immers 175 jaar."





De fietszoektocht is 35 kilometer lang. (VTT)