Fietsersbond trakteert fietsers op gevaarlijk kruispunt op applaus 08 maart 2018

De Fiestersbond Voorkempen doet op 21 maart mee aan de nationale Applausdag voor fietsers. Op die dag gaan zo'n honderd teams van de Fietsersbond de baan op om overal de tweewielers op een applaus te trakteren. Deze keer steekt ook Fietsersbond Voorkempen de fietsers een hart onder de riem op het kruispunt van de Zoerselbaan met de Antwerpsesteenweg in Westmalle. "We kiezen bewust voor deze locatie", zegt Gert Stynen van de Fietsersbond Voorkempen. "Hier passeren zeer veel fietsers op weg naar school en werk. Het is een gevaarlijk kruispunt. Wij stellen voor om het punt conflictvrij te maken. We willen ook aankaarten dat er nog steeds geen volwaardig fietspad is van Westmalle naar Sint-Antonius." (VTT)