Fietsers krijgen applaus op gevaarlijk kruispunt 22 maart 2018

02u42 0

De vele fietsers die woensdagmorgen het kruispunt passeerden van de Zoerselbaan met de Antwerpsesteenweg in Westmalle, werden er getrakteerd op een stevig en verwarmend applaus. De Fietsersbond Voorkempen nam deel aan de vijfde Nationale Applausdag en koos bewust voor dat kruispunt. "Hier passeren zeer veel fietsers op weg naar school en werk", vertelt Gert Stynen. "Het is een gevaarlijk kruispunt. We willen van de actie ook gebruik maken om bij de overheid aan te dringen op het conflictvrij maken van het kruispunt. Bovendien ijveren we ook al langer voor een volwaardig en vooral veilig fietspad van Westmalle naar Sint-Antonius." (VTT)