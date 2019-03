Feestweekend in Malle met internationale muziek en dans Ewelina Verhulst

30 maart 2019

13u51 0 Malle In Malle kan je dit weekend feestelijke sfeer meepikken. Dan strijkt de 7e editie van het Tanatsfestival neer in het Vormingscentrum. Dat is een festival met internationale muziek en dans. Het thema van dit jaar is ‘sprookjes’.

Vrijdag vond er al een dansavond plaats met DJ’s Steven, Pieterjan en multi-instrumentalist Raphaël De Cock, maar zaterdag is het dé gala-avond van het festival. Dansinitiaties, optredens en een bal met live muziek mag je zeker verwachten. Onder leiding van Ahmad Motira van ‘Watan Dabke’ zal je kennis maken met een energieke moderne volksdans uit Palestina, Libanon en Syrië. Ook Belgische dansgroepen zullen aanwezig zijn.

Het is niet verplicht, maar een leuke accessoire in het thema ‘sprookjes’ bij jouw outfit is altijd welkom. Een toverstaf, mand met appels of een drakenzwaard? Alles kan, niets moet.

Nog geen plannen voor zaterdag? Trek jouw dansschoenen dan maar aan en schitter in het Vormingscentrum in Malle vanaf 19.30 uur. Meer informatie kan op deze website terugvinden.