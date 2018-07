Extra zebrapaden en busstrook op komst 04 juli 2018

Een aannemer voert binnenkort in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer enkele werken uit die de veiligheid in de gemeente moeten verhogen. "AWV heeft een studiebureau aangesteld om een ontwerp te maken voor extra zebrapaden aan het postkantoor op de Turnhoutsebaan en aan supermarkt Albert Heijn op de Antwerpsesteenweg", zegt Mieke Vermeyen, schepen voor Mobiliteit. Daarnaast komt er op de Antwerpsesteenweg tussen de Kapelstraat en de Zandstraat op de middenstrook een aparte busstrook. "Dat is dan weer belangrijk omdat we heel wat schoolgaande jeugd hebben die de bus gebruiken. Het gemeentebestuur dringt wel ook aan op een beveiligde oversteek ter hoogte van de Kapelstraat en de Zandstraat, ter vervanging van de middengeleider aan de Paalstraat. Ter hoogte van de andere zijstraten wordt een dambordpatroon aangelegd op de busstrook." Naast de zebrapaden en busstrook komt er ook nog speciale puntverlichting op de kruispunten van de Sint-Lenaartsebaan en de Akkerstraat en de Hoogstraatsebaan met de Smekenstraat. Met puntverlichting wordt het zebrapad extra geaccentueerd. (VTT)