Elk jaar 16.000 dialyses in Sint-Jozef ZIEKENHUIS VIERT JUBILEUM KUNSTNIERAFDELING MET OPENDEURDAG SANDER BRAL

09 april 2018

02u44 0 Malle Het Sint-Jozefziekenhuis in Malle vierde afgelopen weekend het veertigjarig bestaan van zijn kunstnierafdeling. Patiënten, familieleden, sympathisanten, medewerkers en alle geïnteresseerden kregen gisteren een rondleiding op de afdeling.

Het veertigjarig bestaan van de afdeling Kunstnier van het AZ Sint-Jozef in Malle werd gisteren met een opendeurdag gevierd. "De kunstnierafdeling startte in 1977 met één enkele kleine zaal en is telkens blijven uitbreiden", licht dialyseverpleegkundige De Meyer toe, die al tien jaar op de afdeling werkt.





"We hebben nu drie zalen met in totaal 28 bedden die permanent bezet worden door drie verschillende dialysegroepen. We hebben hier ongeveer 16.000 dialyses per jaar. Mensen die problemen hebben om vocht en afvalstoffen af te scheiden hebben een dialysebehandeling nodig, drie sessies per week van telkens vier uur lang. Als ze niet in behandeling gaan zullen de patiënten zichzelf vergiftigen. Mensen die nog te been zijn en zichzelf nog kunnen behelpen, kunnen terecht in onze lowcare zetelzaal of in de afdeling in het AZ Klina in Brasschaat. Mits er begeleiding is, kunnen ze de dialyses zelf ook thuis laten doen in hun slaap, maar jammer genoeg is die behandeling nog niet zo populair. We zien ook een evolutie in de dialysepatiënten, die alsmaar ouder worden en meer hulp nodig hebben tijdens de behandelingen."





Ook de geïnteresseerden in de rondleiding bestonden gisteren uit een ouder publiek. "Wij zijn naar hier gekomen om meer te weten te komen over de dialysebehandelingen", getuigt een koppel. "Iemand uit onze familie heeft een lange tijd die behandelingen moeten ondergaan en dat was altijd een gedoe. Drie keer per week naar het ziekenhuis voor sessies van vier uur lang, dat is eigenlijk een parttimejob waar je enkel geld mee verliest en ook helemaal niet prettig is. Gelukkig heeft hij ondertussen een niertransplantatie gekregen waarmee hij even verder kan. Maar het is nog afwachten of zijn lichaam dat nieuwe orgaan niet afstoot. Mogelijk moet hij dan opnieuw in behandeling, daarom zijn we komen kijken welke opties er zijn. Mogelijk wil hij de thuisdialyse proberen."





Aannemer is erbij

Wie de rondleiding ook volgde, was Ludo Govaerts, de aannemer die veertig jaar geleden de kunstnierafdeling liet optrekken. "Ik ben heel blij om hier nog eens terug te komen", glundert Ludo. "Het toeval wil dat de vrouw van mijn zoon nu op deze afdeling werkt, dus onrechtstreeks heb ik haar aan een job geholpen", lacht Ludo. "Het gebouw staat hier nog steeds, en ik ook."





Heel de middag lang waren er rondleidingen doorheen de verschillende ruimtes van de afdeling. Rond drie uur werd er afgesloten met een familiedag voor alle dialysepatiënten en hun familieleden en vrienden.