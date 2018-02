Elf inbraken tijdens het weekend 06 februari 2018

Dieven hebben afgelopen weekend op elf plaatsen in Brecht en Malle ingebroken. Opvallend is dat ze telkens het hele huis hebben doorozcht.





Zo stelden de bewoners van een woning aan de Sint-Laurentiuslaan in Malle zondagavond vast dat er was ingebroken. De daders waren aan de achterzijde op het dak geklommen en drongen via een raam de bovenverdieping binnen. Die is helemaal doorzocht. Nadien bleek dat er ook bij de buren was ingebroken.





Vrijdagavond meldden bewoners uit Patrijslaan in Brecht dat er was ingebroken in hun woning. De daders waren aan de zijkant via een raam in de woning geraakt. Het hele huis is doorzocht.





Eerder op de avond was er ook al een melding gekomen van een inbraakpoging in de Goudbloemlaan.





Later bleek dat er eveneens woninginbraken zijn geweest in de Rozenlaan (2), Lelielaan, Azalealaan, Violetlaan (2), de Wandelweg en de Boterbloemlaan. Telkens is nagenoeg de volledige woning doorzocht. (VTT)