Eerste elektrische laadpaal geplaatst

Het gemeentebestuur van Malle heeft maandag de eerste laadpaal voor elektrische wagens ingehuldigd. De laadpaal staat op de hoek van de parking van het gemeentehuis. Het is de eerste blijk van ambitie voor hun nieuwe mobiliteitsplan.





De volgende maanden zal een studiebureau alle knelpunten van de mobiliteit en verkeersveiligheid in de gemeente formuleren en daaraan een aantal concrete acties koppelen. Het studiebureau zal ook een participatietraject opstellen voor de inwoners van de gemeente. Zij kunnen verschillende mobiliteitsideeën aanreiken. Het uiteindelijke concrete plan wordt dan in 2019 vermoedelijk goedgekeurd. In afwachting van dat plan installeerde de gemeente dus al een laadpaal in Westmalle. Tegen 2019 wil de gemeente ook een laadpaal in Oostmalle. (TJW)