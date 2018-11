Drie gewonden bij ongeval tussen twee wagens Sander Bral

21 november 2018

17u09 0 Malle In de Talondreef in Oostmalle (Malle) zijn woensdagnamiddag drie gewonden gevallen bij een verkeersongeval tussen twee voertuigen.

Door de klap kwam één voertuig dwars over de twee rijstroken van de weg te staan. De andere wagen sukkelde de gracht in. Drie personen raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval zich heeft kunnen voordoen. De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en het verkeer te regelen.