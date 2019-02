Dirk Gerinckx nieuwe voorzitter N-VA Malle Toon Verheijen

14 februari 2019

14u11 0 Malle Dirk Geerinckx (56) is verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA in Malle. Jan Maes is de nieuwe ondervoorzitter.

Dirk Gerinckx was kandidaat voor de N-VA met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Op 1 januari legde hij ook de eed af als voorzitter van de gemeenteraad van Malle. “En nu neem ik er nog een voorzitterschap bij. Ik zal er vooral over waken dat we de sterke groep blijven die we zijn. De eerste grote uitdaging van de nieuwe bestuursploeg zal de voorbereiding van de verkiezingen in mei zijn.” Sanne Van Looy, die nu schepen is en over drie jaar burgemeester wordt én een plaats heeft gekregen op de lijst voor de federale verkiezingen in mei, was geen kandidaat om zichzelf op te volgen.

Jonas Jansen wordt het nieuwe gezicht van de jongerenwerking. Peter Lacante blijft secretaris. Daarnaast zetelen ook in het bestuur: Els Raeves, Dirk Lingier, Jorik Lauryssen, Danny Van Looy, Karin Van Eyndhoven, Beatrix Knaepkens, Siegfried Laenen, Daniëlle Verdonck, Rudi Van den Langenbergh, Sonia Van Hoof, Herbert Van Oostveldt, Jan Jacobs, Chantal Stoffelen, Patrick Verhamme, Sanne Van Looy, Wouter Patho, Mieke Vermeyen, Dries De Vry, Eddy Smits en Dave Hermans.