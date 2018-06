Den Bariton trapt beste strafschoppen op Foodtruck Feste 11 juni 2018

02u40 0

FC Den Bariton uit Wechelderzande was zaterdag de grote winnaar van het penaltytornooi op het kasteeldomein Renesse in Oostmalle. Het tornooi was een onderdeel van de jaarlijkse Foodtruck Feste en de opbrengst ervan ging naar het Kinderkankerfonds. In totaal deden 24 teams van vier voetballers en een keeper mee. Die speelden allemaal onder de vlag van een deelnemer aan het komende WK voetbal. "De penaltycup op zich leverde net geen 2.500 euro op, maar daar komt nog een deel van de opbrengst van de drankverkoop bij. We moeten nog exact berekenen hoe veel dat zal zijn", zegt mede-organisatrice Sanne Raeymaekers.





"Ons foodtruck festival op zich was trouwens een groot succes. Het is nu het derde jaar dat we dit op poten zetten en je voelt dat het publiek ons stilaan als een vaste waarde begint te beschouwen."





(KDC/)