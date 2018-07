Circuskamp vanaf 30 juli 25 juli 2018

De gemeente Malle organiseert in samenwerking met Sport It vzw een circuskamp. Van 30 juli tot en met 3 augustus ontpoppen kinderen van 7 tot 11 jaar zich tot ware acrobaten onder de deskundige begeleiding van circusfamilie Picolini. De circusactiviteiten vinden plaats in de tent van circusfamilie Picolini, die opgesteld staat op het terrein van de landelijke gilde Westmalle. Zo krijgen alle deelnemertjes de kans om te oefenen voor de circusvoorstelling op vrijdagmiddag 3 augustus. Sport- en spelactiviteiten vinden dan weer plaats in de sportaccommodatie van het Mariagaarde Instituut. Tijdens het kamp maken de kinderen kennis met alle facetten van het circusbestaan.





De circustent staat opgesteld op de weide aan de overkant van het Mariagaarde Instituut, Oude Molenstraat 13, Westmalle. De voorstelling gaat door op vrijdag 3 augustus om 14.00 uur. (VTT)