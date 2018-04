Charly's voetballen al veertig jaar lang voor plezier 30 april 2018

02u34 0 Malle Al veertig jaar wordt er voor het plezier tegen een bal getrapt bij liefhebbersclub FC Charly's uit Malle. Dat werd afgelopen zaterdag uitbundig gevierd op de sportvelden van KVC Oostmalle en in Café Déjà-Vu.

Naast de eenmalige reünie van oudspelersband Charly's Good Friday Band, een frituur met gratis vat en de grootste ploegfoto van de club stond er vooral de galawedstrijd tussen de huidige kern en oudstrijders op het programma. "De oude mannen hebben zich goed verdedigd, maar zijn wel onderuit gegaan met een 5-1 nederlaag", lacht voorzitter Dominique d'Herefelt, die ook op het veld stond als oude glorie van de voetbalclub. "De club bestaat al veertig jaar, net zoals ikzelf. Ik was er dus niet bij bij de oprichting. Het is allemaal begonnen met een groep stamgasten van het café van Charle De Bie, vandaar ook de naam Charly's. In de loop der jaren is onze club een paar keer van stamcafé moeten veranderen maar de naam hebben we altijd behouden." In veertig jaar is FC Charly al gepromoveerd tot de tweede reeks van het liefhebbersverbond, maar kampioen is de club nog nooit geworden.





"Daar zitten we jammer genoeg nog altijd op te wachten. Dit seizoen zaten we er dicht bij maar zijn we knap derde geworden. Op een dag is het zover, maar het sportieve primeert niet bij ons. De derde helft waarbij het gerstenat rijkelijk vloeit, is net zo belangrijk als de wedstrijden zelf." (BSB)