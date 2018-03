Centrum nog dit jaar op de schop GEMEENTE WIL EERSTDAAGS AANNEMER AANSTELLEN TOON VERHEIJEN

24 maart 2018

02u42 0 Malle De aannemer zal mogelijk nog dit najaar de eerste spade in de grond steken voor de heraanleg van de Hoogstraatsebaan en het pleintje rond het oude gemeentehuis van Oostmalle. Het centrum van Oostmalle zal daarvoor volledig in een nieuw kleedje gestoken worden.

Het centrum van Oostmalle zal na het bouwverlof vermoedelijk voor een tijdje op de schop gaan. Het is nu zeker dat de werken kunnen starten. "We hebben momenteel een aantal biedingen binnen die volop bekeken worden", zegt schepen Jules Mintjens (DBM). "We hopen eerstdaags een aannemer te kunnen aanduiden zodat de timing verder op punt gezet kan worden. Het is alleszins de bedoeling dat we na de zomer met de werken starten."





Tot voorjaar 2019

De schop zal eerst in de grond gaan in de Blijkerijstraat. "We houden daarmee vooral rekening met de schoolgaande jeugd. De werken zijn eerder beperkt en zouden dan tegen 1 september, tegen de start van het nieuwe schooljaar, al afgerond moeten zijn", zeggen schepen Mintjens en burgemeester Harry Hendrickx. "Daarna is het de bedoeling om na de kermis van augustus op de Dorpsplaats de werken aan te vatten. De omgeving van het oude gemeentehuis wordt in een nieuw kleedje gestoken. Het gedeelte van de Hoogstraatsebaan aan het plein, wordt ineens aangepakt. In een laatste fase - tijdens het voorjaar van 2019 - wordt het resterende deel van de Hoogstraatsebaan tot aan de Smekenstraat vernieuwd. Bedoeling is om een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke dorpskern te creëren." Er komen onder meer fietspaden en voetpaden aan elke kant en er is ruimte voorbehouden voor parkeerplaatsen. De verschillende kruispunten zullen ook zo ingericht worden zodat fietsers en voetgangers er veilig kunnen oversteken.





Fietspad

In een ander belangrijk dossier lijkt een definitieve doorbraak nog niet meteen voor morgen. Het gaat om het fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius Zoersel. Het dossier sleept al aan sinds de jaren tachtig. Een van de redenen dat het zo lang duurt, is de geraamde kost van de onteigeningen. Die komt alleen al op zo'n 11 miljoen euro. "Voorlopig is voorzien dat de onteigeningen in 2022 zouden afgerond worden", zegt schepen Jules Mintjens. "Maar dat is al een aantal keren opgeschoven naar achteren. Dat is absoluut nog niet zeker. En dan moeten er nog plannen opgemaakt worden. Een fietspad zal daar dus zeker nog niet voor de eerste jaren zijn."