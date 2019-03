Buurtbus wordt ook ingezet als openbaar vervoer Toon Verheijen

10 maart 2019

11u37 0 Malle De gemeenten Malle, Zandhoven en Zoersel gaan hun buurtbus voortaan ook inzetten als een soort van belbus om burgers naar de hoofdassen van De Lijn en de NMBS.

De drie gemeenten startten in de lente van 2016 met het project van de Buurtbus. Samen met de Handicar en Kina werd de buurtbus het alternatief voor het wegvallen van de belbus. De buurtbus rijdt sindsdien door de drie gemeenten. Het aantal gebruikers en gereden kilometers stijgt elk jaar met nu al meer dan 74.000 kilometers op te teller. “Dat is mooi, maar we hebben het gevoel dat nog altijd te veel burgers niet echt op de hoogte zijn van wat de mogelijkheden zijn”, zegt schepen van mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA) in Malle. “Zo is de bus er niet alleen voor bewoners van zorginstellingen, maar ook voor wie zich moeilijk kan verplaatsen na bijvoorbeeld een ongeval. Ook senioren kunnen voor kortere afstanden beroep doen op de buurtbus.”

En nu wordt het aanbod nog wat uitgebreid. “Lokale gemeentebesturen hebben vanuit Vlaanderen meer autonomie gekregen om het openbaar vervoersnet mee vorm te geven zoals de belbussen en het leerlingenvervoer. In de toekomst zal de buurtbus dus ook ingezet worden om inwoners van Malle, Zandhoven en Zoersel te vervoeren naar hoofdopstaplaatsen van De Lijn en de NMBS.”