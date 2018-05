Buurtbus wordt goedkoper 12 mei 2018

02u37 0

Zandhoven





De Buurtbus - een vorm van collectief vervoer die wordt ondersteund door de gemeentes Zoersel, Malle en Zandhoven - wordt vanaf 1 juni goedkoper.





Tot nu toe reed de bus uit aan 0,7 euro per kilometer, maar dat wordt 0,4. De betrokken gemeentebesturen vonden budgettaire ruimte om het verschil bij te passen. De Buurtbus werd in maart 2017 in het leven geroepen, nadat vervoersmaatschappij De Lijn de belbus in de regio afschafte.





Het initiatief is in de eerste plaats gericht op mensen met een bepaalde zorgnood. Sinds de oprichting van de busdienst werden 2 269 ritten geregistreerd in Zoersel, 672 in Zandhoven 475 in Malle.





Door de prijs te verlagen hoopt men de drempel voor potentiële gebruikers nog laagdrempeliger te maken. (KDC)