Burgerplatform dwingt hoorzitting af op gemeenteraad Toon Verheijen

22 februari 2019

17u37 0 Malle Het burgerplatform Windstil krijgt op de gemeenteraad van 28 februari een hoorzitting. Die heeft het kunnen afdwingen omdat ze een petitie van 2.000 handtekeningen overhandigden aan het college van burgemeester en schepenen. Windstil is ontstaan nadat de plannen bekend werden dat enkele bedrijven windmolens willen bouwen op de industriezone.

De vier windturbines zijn ingetekend bij ETAP, op de twee terreinen van Fingo en in Zoersel op een grasveld naast het industriegebied en naast het voetbalveld van KFC Eendracht Zoersel. Naar aanleiding hiervan organiseerde Windstil, een burgerinformatieplatform, in december een infoavond om de inwoners van Malle en Zoersel te informeren over de impact van windturbines op onze leefomgeving en gezondheid. “Deze infoavond was een groot succes, met meer dan 500 geïnteresseerde burgers”, zegt Lieve Decorte van Windstil. “Naast de organisatie van deze infoavond heeft Windstil ook een petitie opgestart met als doelstelling : geen windturbines nabij woonwijken. We verzamelden 2.000 handtekeningen en die hebben we aan het gemeentebestuur overhandigd. We organiseerden ook nog een infoavond voor de politici van Malle en Zoersel, de leden van de milieuraad en de Minaraad, en de leden van de Gecoro. Op deze infoavond waren ongeveer 60 genodigden aanwezig.”

Vorige week organiseerde Encon een bezoek aan een windturbine in Bilzen voor een delegatie van het gemeentebestuur van Malle. “Windstil heeft de vergelijking gemaakt tussen de locatie in Bilzen en de voorziene locaties in Malle en die gaat eigenlijk helemaal niet op omdat de windturbine in Bilzen op een industriezone staat zonder woonzones op zo’n dichte afstand als in Malle.” Het belooft een pittige discussie te worden tijdens de hoorzitting op de gemeenteraad volgende week.