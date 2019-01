Broederlijk Delen lanceert Holy Guacamole!-campagne voor gelijke landbouwgrond ADA

19 januari 2019

Broederlijk Delen heeft in Malle haar nieuwe campagne voor 2019 voorgesteld. Holy Guacamole!, zoals de campagne heet, wil strijden voor een eerlijkere grondverdeling in Guatemala. De meerderheid van de bevolking is er actief in de landbouw maar doordat vooral grote bedrijven de gronden bezitten, kunnen zij geen eigen gewassen telen. “Heel wat boeren zijn genoodzaakt te werken voor de grote bedrijven, vaak aan een hongerloontje. Ze hebben wel voldoende om te eten maar zelden blijft er iets over van de teelt dat ze zelf kunnen verkopen,” legt Els Verheyen van Broederlijk Delen uit. Op de affiche staat een boer afgebeeld met een avocado en het is die vrucht die boos is. Het is een beetje ludiek maar geeft perfect onze boodschap weer. Ook de vruchten uit Guatemala zijn boos. Zij willen meer ruimte om te kunnen groeien op grond dat eigendom is van de boeren.”

Broederlijk Delen wil samen met partnerorganisaties daarom inzetten op lokaal onderwijs, lobbyen bij de plaatselijke overheden en tegelijk ook de lokale bevolking een stem geven zodat ze durven opkomen voor hun rechten.