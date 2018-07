Brandweer redt drachtige koeien uit vijver 18 juli 2018

In de Paaltjesdreef in Malle zijn gisterenmiddag zeven drachtige koeien in een diepe vijver terecht gekomen. Wellicht werden de dieren opgeschrikt door het geluid van een voertuig waardoor ze uitbraken. Ze kwamen daarbij in de vijver terecht en slaagden er niet meer in om zelfstandig terug aan wal te komen. De brandweer van Malle en Schoten moest ter plaatse komen om de koeien te bevrijden. Met een graafmachine werd een stuk van de vijver uitgegraven om de dieren eruit te krijgen. Eén van de koeien had te veel schrik. De brandweer moest met een boot en duikmateriaal de vijver in om het arme beest te redden. Alle zeven koeien stellen het goed na de interventie. (BSB)