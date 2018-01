Brand legt tuinhuis in de as 02u46 0

Een tuinhuis in de Tulpenlaan in Malle is in de nacht van maandag op dinsdag platgebrand. De brandweer snelde rond twee uur ter plaatse. De vlammen sloegen toen al uit het dak met rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende tuinhuizen. De brand ontstond vermoedelijk accidenteel, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. (BSB)