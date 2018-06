Bloemenwinkel zwaar beschadigd na brand 16 juni 2018

Bloemenwinkel Van Hasselt aan de Antwerpsesteenweg 295 zal vermoedelijk lange tijd gesloten blijven na een zware brand vrijdagmorgen. Een arbeider van Faes Tuinaanneming had als eerste de rookontwikkeling opgemerkt en verwittigde meteen de hulpdiensten. "De brand is achteraan begonnen in de ruimte waar de koelcel staat", zegt Jessica De Boeck van de brandweer Zone Rand. "Dat is vermoedelijk ook de oorzaak geweest. De winkel zal geruime tijd gesloten zijn, want er was ook rook- en waterschade."





De uitbaters waren te emotioneel om uitgebreid te reageren. "Het is te moeilijk. We weten zelf niet hoe het verder moet. Het was ons levenswerk, hé", aldus Stef Van Hasselt.





Een deel van de achterbouw ging in vlammen op en ook het dak liep zware schade op. Tijdens de bluswerken werd de N12 gedurende anderhalf uur afgesloten om de brandweer vlot haar werk te laten doen. (VTT)