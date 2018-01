Biljart Express heeft niks te maken met rechtszaak rond gestolen keuen 02u42 0

In het artikel in de donderdagkrant over de beklaagden die woensdag terecht stonden voor de inbraak bij Verhoeven Biljarts in Malle is een fout geslopen. In het artikel staat te lezen dat de vermeende opdrachtgever Johannes T. werd gearresteerd tijdens een tornooi bij Biljart Express in Turnhout. Dat klopt niet. Hij werd inderdaad opgepakt tijdens een tornooi in Turnhout, maar dat was niet bij Biljart Express. Het was ook niet de uitbater van Biljart Express die aan de politie verklaarde dat T. keuen probeerde te verkopen die mogelijk gestolen waren. Die verklaringen kwamen van iemand anders.





Biljart Express heeft met de hele situatie niets te maken. (JVN)