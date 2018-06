Bijna 40.000 bezoekers voor provinciaal Vormingscentrum 07 juni 2018

Het Vormingscentrum in Malle organiseert vrijdagavond de slotavond van de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan. Het centrum is ontstaan uit de noodzaak voor jeugdbewegingen om opleidingen te organiseren voor monitoren. Daarop besloot de provincie om een domein aan te kopen van 11 hectare en daar het centrum uit te bouwen. "In die 40 jaar is het domein nogal gegroeid", zegt gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a). "We zijn best trots op de infrastructuur: een conferentiecentrum met een ruim aanbod aan vergader- en conferentielokalen, een verblijfscentrum met een capaciteit van 200 bedden, een culinair aanbod op maat van alle voorkeuren en diëten, een bar, sportaccommodatie en de educatieve dienst en uitleendienst voor didactisch en audiovisueel materiaal." In 2017 werden er 568 reservaties aangevraagd voor een totaal van net iets meer dan 39.000 bezoekers. Er werden 25.171 overnachtingen geboekt. 45.495 keer werd er genoten van één van de middagmalen. Het Talentencentrum ontving met hun Talentklassen liefst 22 scholen en liet 1.284 leerlingen uit het lager onderwijs hun talenten ontdekken. (VTT)