Bewakingsagent betrapt containerparkdief 28 april 2018

Een veiligheidsagent van T & D Security heeft afgelopen weekend een dief betrapt aan het containerpark. De veiligheidsagent zag iets na middernacht een wagen staan aan het containerpark. De man stopte bij de wagen om bij de inzittende na te vragen wat zijn bedoelingen waren. Hij beweerde van een café te komen en hij moest dringend naar het toilet. Even later zag de veiligheidsagent de wagen een andere persoon oppikken in de omgeving. De veiligheidagent gaf alle gegevens door aan de politie. Die kon de wagen uiteindelijk tegenhouden. De passagier bekende dat hij op het containerpark was geweest en spullen had klaar gezet die ze terug gingen ophalen nadat ze betrapt waren door de bewakingsagent. (VTT)