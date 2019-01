Bestuurslid Vlaams Belang Malle stapt uit partij Toon Verheijen

12u58 0 Malle Bestuurslid Ronny Meys van Vlaams Belang is uit de partij gestapt en sluit zich aan bij de beweging Lijst Van Boxel opgericht door een ander voormalig partijlid Pieter Van Boxel. Die laatste wil zijn nieuw opgerichte beweging dit jaar verder vorm geven én van naam doen veranderen.

Pieter Van Boxel stapte vorig jaar uit de partij en trok met zijn eigen eenmansfractie naar de kiezer. Hij geraakte uiteindelijk niet verkozen, maar gaf wel aan verder te willen doen met de politiek en de partij volwaardig uit te bouwen tegen 2024. Hij lijkt daarbij nu voorlopig de steun te krijgen van Ronny Meys die Vlaams Belang ook de rug toekeert. “Ronny heeft zelf toenadering naar LVB gezocht. Ik wens te benadrukken dat wij hem niet gevraagd noch gepusht hebben”, aldus Pieter Van Boxel.

Ronny Meys bevestigt het nieuws. “Ik heb me twee jaar ingezet in het bestuur en nu dragen ze iemand anders voor als ondervoorzitter.Een mes in de rug. Ik heb de laatste tijd ook wat kritiek gehad en ik kreeg ook mijn onkosten voor de partij niet terug. Omdat enige actie van andere bestuursleden of van het regiobestuur uit zijn gebleven heb ik mij dan ook verplicht gevoeld voor mezelf en de kiezers die voor mij persoonlijk hebben gestemd de knoop door te hakken en te vertrekken uit het Vlaams Belang.”

LVB geeft ook aan dit jaar nog van naam te veranderen. “We willen de perceptie dat LVB een éénmanslijst is snel wegwerken! De uiteindelijke beslissing over het nieuwe bestuur en nieuwe naam zal later dit jaar worden genomen door onze bestuursleden en leden.”

Dimitri Hoegaers, regioverantwoordelijke van Vlaams Belang, reageert vanuit Straatsburg. “Als het nieuws klopt, dan betreur ik dat persoonlijk, want Ronny en zijn gezin zijn fijne mensen waarop we tijdens de campagne hebben kunnen bouwen. Ik vermoed dat er ook persoonlijke motieven spelen en die had ik graag met hem uitgepraat.”