Bestel voortaan uw worsten online 19 juni 2018

Het online platform Beedrop is sinds gisteren ook actief in Zoersel en Malle. Via Beedrop is het mogelijk om (voedings)producten te kopen bij een aantal aangesloten lokale handelaars. Een koerier levert de waren dan gratis aan huis.





In de provincies Oost- en West-Vlaanderen is Beedrop al langer actief. Sinds kort probeert men de provincie Antwerpen te veroveren. Recent startte Beedrop op in de regio's Schoten en Brasschaat en nu is dus ook de cluster Malle/Zoersel aan de beurt.





"Ons concept is overal hetzelfde", vertelt Juha Trombini van Beedrop. "Wij geven kleinere, lokale handelaars de kans om zich online in de markt te zetten, zonder dat ze daarvoor zelf een website moeten ontwikkelen. Beedrop zorgt voor de praktische ondersteuning van het internetgebeuren en levert twee keer per week de bestelde goederen aan huis. In Zoersel en Malle zijn de leveringsdagen woensdag en zaterdag."





Slager Bart Van Dijck - van de bekende zaak Butcher Bart - is één van de middenstanders die mee op de kar sprongen. "Ik geloof wel in dit systeem", aldus Bart. "Ik denk dat we op deze manier minder mobiele mensen makkelijker kunnen bereiken. Zij hoeven zich niet meer naar de winkel te begeven." Morgen gaat Beedrop ook van start in de regio Ekeren/Kapellen/Stabroek en volgende week in Kalmthout/Essen. Tegen het einde van het jaar hoopt men heel de provincie 'gecoverd' te hebben. Meer info op www/beedrop.be (KDC)