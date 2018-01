Benefietavond voor Indiase school 02u33 0

Zaterdag 13 januari organiseert Hannes Wyckmans een Indiase benefietavond in het kasteel van Domein De Renesse in Malle. Daarmee wil hij de bouw van een passieve zonneschool in de Himalaya ondersteunen zodat ook de jongeren daar in de barre koude kans krijgen op onderwijs.





Om 15 uur start het evenement met een café. Tussen 17 uur en 21 uur kan je er terecht voor een heerlijke maaltijd. Na het eten zorgt een sitarspeler voor de animatie. Het evenement wordt afgesloten met een heuse vuuract. (TJW)