Autobus wielerploeg brandt uit LOTTO-SOUDAL HELPT VELDRITACADEMIE TIJDELIJK UIT DE NOOD TIM VAN DER ZEYPEN

02u25 0 Marc Aerts De brand begon achter aan de bus. Vermoedelijk ligt een defect in het motorcompartiment aan de basis. Malle De autobus van veldritacademie IKO-Beobank is gisteren volledig vernield nadat die vuur had gevat in Bevel bij Lier. De veldritacademie is een satellietploeg van de wielerploeg van wereldkampioenen Sanne Van Cant en Matthieu Van der Poel. Bij de ploeg rijden onder meer Victor Vandebosch en Arno Van den Broeck uit Malle en Jasper Van Den Plas uit Zoersel. Niemand raakte gewond.

"Plots hoorde ik geklop en gerinkel aan mijn voordeur. Het was de buurman. Toen hij zijn zoon naar het werk wou brengen, zag hij een felle rookontwikkeling rond de bus. Hij is me meteen komen wakker maken", vertelt buschauffeur Luc Van den Bergh (45) uit Nijlen. Na de Azencross in Loenhout afgelopen donderdag reed hij met de bus naar huis in de Akendoren in Bevel bij Nijlen. Nietsvermoedend parkeerde hij er de autobus op een braakliggend stuk grond in de buurt van zijn woning. "Ik rijd er al twee jaar mee en parkeer de bus er al een hele poos", zegt Luc.





Marc Aerts De uitgebrande bus werd door renners gebruikt als douche- en verkleedruimte. Vooraan konden ze zich ook voorbereiden op de cross.

Alles vernield

Na de melding van de brand probeerde de buschauffeur eerst zelf nog de autobus te blussen. "Het brandde toen enkel nog maar aan de achterkant. Maar er was geen beginnen aan. Het vuur verspreidde zich razendsnel." Inmiddels werd de brandweerzone Rivierenland verwittigd. Zij kwamen massaal ter plaatse. "Het vuur was snel onder controle maar de bus brandde volledig uit", licht Jan Van Asch, korpschef bij de politiezone Berlaar-Nijlen toe. "Alles is vernield."





Volgens de buschauffeur beperkt de schade zich tot het interieur van de autobus. Het gaat onder meer om de gordijnen in de bus, een microgolfoven, een koffiezetapparaat en enkele verlengkabels. "Buiten enkele fietsenrollen in tassen lag er geen materiaal van de renners meer in de bus", aldus Luc. De autobus wordt gebruikt door de beloften van IKO-Beobank, de ploeg ook achter wereldkampioene Sanne Cant.





Douches

Gisteren moest de autobus niet uitrijden, toekomstige crossen zoals diegene in Diegem (vandaag, red.) en die op Nieuwjaarsdag in Baal komen niet in het gedrang. Met dank aan wegwielerploeg Lotto-Soudal die met een oplossing voor de... bus kwam. "We mogen hun bus voor een week huren", zegt ploegleider Christophe Roodhooft. "Daarna bekijken we een permanente oplossing." De autobus werd voornamelijk voor en na de crossen gebruikt. "Vooraan is het een traditionele autobus gecombineerd met een salon. Achteraan zijn de sanitaire faciliteiten waaronder douches en een kleedkamer", beschrijft Luc tot slot. "Meestal zijn onze renners een drietal uur voor de wedstrijd aanwezig en wordt de bus gebruikt om zich zowel fysiek als mentaal klaar te maken voor een cross." De oorzaak van de brand ligt mogelijk bij een defect aan het motorcompartiment. Er lijkt alleszins geen sprake van kwaad opzet. Bij de crossploeg zelf wil men het onderzoek voorlopig afwachten.