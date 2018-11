Amar nieuwe peter van Huis van het Kind Toon Verheijen

07 november 2018

14u58 0 Malle Na drie jaar trouwe dienst draagt de 14-jarige Storm Van Dooren het peterschap over aan Amar Baioumy.

Amar Baioumy is de nieuwe peter van Het Huis van het Kind Malle. Hij treedt in de voetsporen van Storm Van Dooren, die de voorbije drie jaar opkwam voor de kinderrechten in Malle. Amar tekende vanmiddag officieel het Kinderrechtencharter en is de volgende drie jaar de spreekbuis van alle kinderen van Malle. “Storm vertelde al dat het een leuke ervaring is, dus ik kijk zeker uit naar het peterschap”, vertelde een trotse Amar. “Ik heb ook al een aantal tips gekregen van Storm en hij gaat me in het begin nog bijstaan. Daar ben ik blij om.”

Symbolisch

De overdracht van het peterschap van het Huis van het Kind vond symbolisch plaats in Kinderopvang Pinkeltje in de Berckhovenstraat in Westmalle. Dat wordt nu officieel ook een onderdeel van Huis van het Kind. Tussen de spelende kinderen overhandigde de afscheidnemende peter Storm Van Dooren aan zijn opvolger een enveloppe met daarin de ‘Rechten van het Kind’ en het ‘Charter Kinderrechten’. “Er zijn intussen zoveel rechten van het Kind, dat we die hebben opgelijst in een mooi document. Amar hoeft die dus niet allemaal van buiten te leren”, lacht Wouter Patho, OCMW-voorzitter en schepen voor kinderopvang. “En met de ondertekening van het Kinderrechtencharter verklaart de nieuwe peter officieel dat hij er op zal toezien dat alle kinderrechten nageleefd worden in Malle.”

Tot slot werd ook Storm Van Dooren nog uitvoerig bedankt voor zijn engagement de voorbije drie jaar, waarna de afscheidnemende en de nieuwe peter van het Huis van het Kind samen klonken op een geslaagde overdracht.